На Левандівці спіймали злодія, озброєного гранатою

Правоохоронці затримали у Львові злодія, озброєного цілим арсеналом боєприпасів: гранатою, запалами і набоями різного калібру. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

В суботу, 25 липня, на вул. Повітряній, що на Левандівці, невідомий поцупив скутер Piaggio NRG. Його власник розповів поліцейським, що залишив транспортний засіб на кілька хвилин, поки був у магазині. Коли повернувся, то скутера на місці вже не було.

Патрульні переглянули відео з камер спостереження, отримали опис зловмисника і необхідні дані для орієнтування. Через 20 хвилин крадія вже затримали на вул. Братів Климових. Ним виявився 33-річний львів’янин.

«Затриманий зізнався, що викрав скутер. Сказав, що хотів продати його на запчастини. Потерпілий упізнав своє майно», – йдеться у повідомленні.

Водночас у затриманого крадія патрульні виявили також гранату РГД-5, запали та 17 набоїв різного калібру. Всіх їх вилучили і скерували на експертизу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та відповідні служби.

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Фото: патрульна поліція