ОСТАННІ НОВИНИ

На Левандівці спіймали злодія, озброєного гранатою

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці затримали у Львові злодія, озброєного цілим арсеналом боєприпасів: гранатою, запалами і набоями різного калібру. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

В суботу, 25 липня, на вул. Повітряній, що на Левандівці, невідомий поцупив скутер Piaggio NRG. Його власник розповів поліцейським, що залишив транспортний засіб на кілька хвилин, поки був у магазині. Коли повернувся, то скутера на місці вже не було.

Патрульні переглянули відео з камер спостереження, отримали опис зловмисника і необхідні дані для орієнтування. Через 20 хвилин крадія вже затримали на вул. Братів Климових. Ним виявився 33-річний львів’янин.

«Затриманий зізнався, що викрав скутер. Сказав, що хотів продати його на запчастини. Потерпілий упізнав своє майно», – йдеться у повідомленні.

Водночас у затриманого крадія патрульні виявили також гранату РГД-5, запали та 17 набоїв різного калібру. Всіх їх вилучили і скерували на експертизу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та відповідні служби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: патрульна поліція

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...