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На кордоні з Польщею затримали мешканця Львівщини з наркотиками

Наталя Дуляба

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У неділю, 26 липня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» затримали 22-річного мешканця Львівщини, який хотів вивезти до Польщі кілька згортків із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

У пункт пропуску в напрямку Польщі прибув рейсовий автобус. Під час митного контролю в одного з пасажирів, 22-річного мешканця Львівської області, виявили згортки із наркотиками.

«Наркотики містились у двох пакетах та одному згортку з фольги і були приховані в сумочці для особистих речей. За попередніми даними, йдеться про амфетамін і марихуану», – вказано у повідомленні.

Про таку знахідку митники вже сповістили поліцію. Правопорушення кваліфікують за ст. 309 Кримінального кодексу України.

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Фото: Галицька митниця

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