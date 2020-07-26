Майже половина львів’ян вважає, що Львів рухається у неправильному напрямку

За останні сім місяців у Львові суттєво більшало жителів, які вважають, що місто рухається у неправильному напрямку. Якщо наприкінці 2019 року такої думки були 29% львів’ян, то у червні – вже 48%. Про це свідчать результати дослідження, які проводила соціологічна група «Рейтинг» 3-12 липня.

Соціологи проводили дослідження, аби з’ясувати, що думають львів’яни про розвиток свого міста.

Протягом 2017-2019 років 36-38% мешканців вважали, що Львів рухається у неправильному напрямку. Наприкінці 2019-го ситуація дещо поліпшилась і такої думки були 29% львів’ян.

Проте вже на початку 2020 року рівень незадоволеності розвитком Львова суттєво зріс. Так, у січні 35% жителів заявили, що місто рухається у неправильному напрямку, а в червні-липні цей показник зріс аж до 48%. Тобто фактично кожен другий львів’янин не задоволений станом розвитку свого міста.

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Найбільше не задоволені мешканці з низьким рівнем достатку – 63%, а також люди віком 50+. Натомість станом справ у Львові найбільше задоволені молодь – 36%, хоча ще 40% мають протилежну думку.

Зазначимо, що за останні два місяці у Львові також поменшало людей, які не мають претензій до розвитку міста. Якщо ще в червні 37% опитаних вважали, що Львів рухається у правильному напрямку, то у липні – 28%.

Додамо, що участь в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг» взяли 1200 мешканців Львівської ОТГ віком 18+. Респондентів опитували методом формалізованого інтерв’ю протягом 3-12 липня 2020 року. Похибка репрезентативності становить не більше 2,8%.

Львівський портал також писав, що львів’яни назвали найбільші проблеми міста. Детальніше про них читайте за цим посиланням.

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