Найбільшою проблемою львів’яни називають затори

Найбільшими проблемами для львів’ян зараз є затори, вартість комунальних послуг, корупція у Львівській міськраді, хаотична забудова, наркоманія та алкоголізм. Натомість найменше мешканців турбує недостатня освітленість вулиць, погана якість повітря та надмірна кількість кіосків. Про це свідчать результати дослідження, які проводила соціологічна група «Рейтинг» 3-12 липня.

Соціологи з’ясували, які проблеми зараз найбільше хвилюють львів’ян. Під час опитування респонденти виділили більше двох десятків болючих для них питань.

Проблемою номер один мешканці Львова назвали завантаженість вулиць транспортом, затори. Так вважають 45% опитаних.

На другому місці – вартість комунальних послуг (39%), на третьому – корупція у міській владі (34%). При цьому проблема корупції дещо загострилась для львів’ян саме станом на липень, у січні це турбувало 28% жителів.

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Також більше почала хвилювати львів’ян хаотична забудова міста багатоповерхівками – відсоток тих, кого вона почала турбувати, зріс із початку року 24% до 32%.

Третину мешканців Львова непокоїть наркоманія і алкоголізм, ще 21% опитаних називають проблемою брак паркомісць. 19% переймаються якістю громадського транспорту, стількох же респондентів турбує поганий стан доріг міста.

Серед інших проблем, які називають львів’яни, – це безпритульні тварини на вулицях, брак місць у дитсадках, низький фаховий рівень медиків, вартість проїзду у громадському транспорті, стан їхніх будинків і прибудинкової території.

Менше з-поміж інших проблем мешканців Львова хвилює стихійна торгівля, брак дитмайданчиків, завелика кількість кіосків, погана якість повітря та недостатньо освітлені вулиці.

Додамо, що участь в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг» взяли 1200 мешканців Львівської ОТГ віком 18+. Респондентів опитували методом формалізованого інтерв’ю протягом 3-12 липня 2020 року. Похибка репрезентативності становить не більше 2,8%.

Львівський портал нещодавно писав про те, які саме проблеми хвилюють мешканців Львівщини. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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