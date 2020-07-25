Хворих у лікарнях можна відвідувати без тесту на COVID-19, – МОЗ

В Україні наразі немає заборони на відвідування пацієнтів у лікарнях, крім хворих на коронавірус. Про це сьогодні, 25 липня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ України.

«Сьогодні не існує заборони на відвідування родичів у лікарнях, крім тих медзакладів, де проходять лікування хворі на COVID-19. Наразі також немає вимоги щодо обов’язкової наявності у відвідувачів тесту на COVID-19. Але МОЗ рекомендує при відвідуванні близьких у медзакладах переконатися у відсутності коронавірусної інфекції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні суттєво побільшало хворих на коронавірус. COVID-19 підхопили майже 64 000 людей, за останню добу – 1106 осіб.

Лідером за рівнем захворюваності вже більше місяця поспіль є Львівщина. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.

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