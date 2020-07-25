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Австрія внесла Україну в «червоний список» із забороною на в’їзд

Наталя Дуляба

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Через COVID-19 Австрія посилює правила в’їзду в країну. Україна потрапила у «червоний список» із 32 держав, на громадян яких діють обмеження при в’їзді в Австрію. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

 

Приїжджим в Австрію із 32 держав і окремих регіонів із високим ризиком зараження COVID-19 доведеться пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. У «червоному списку» австрійського уряду знаходяться і Україна.

Громадяни з 32 держав «червоного списку» не зможуть безпосередньо в’їхати в Австрію. Однак якщо приїжджі прибули з Шенгенської зони, їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду в Австрію. Після в’їзду в країну вони повинні 10 днів знаходитися на карантині, а також надати документ про наявність місця проживання в Австрії.

Виняток зроблено для обслуговуючого медичного персоналу, сезонних робітників і дипломатів. Також дозволений транзит через Австрію без зупинок.

Такі обмеження Австрія вводить із півночі понеділка, 27 липня.

Як пише УП, загалом до «червоного списку» австрійського уряду потрапили: Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Косово, Мексика, Молдова, Нігерія, Пакистан, Перу, Португалія, Румунія, Росія, Північна Македонія, Сенегал, Сербія, США, Туреччина, Україна, Філіппіни, китайська провінція Хубей, Чилі, Чорногорія, Швеція, Еквадор, ПАР.

Як повідомляв Львівський портал, в’їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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