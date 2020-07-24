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Уряд ліквідує ДФС до кінця року

Соломія Головіна

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Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає РБК-Україна.

 

«Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», – заявив прем’єр.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п’ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

«Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби – ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган», – зазначив Шмигаль.

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