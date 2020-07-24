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У Львові облікують експонати першого в Україні Музею історії жіночого руху

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення підтримати діяльність Музею історії українського жіночого руху, що працює на Сихові. Він є першим подібним музеєм в Україні. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Так, сьогодні, 24 липня, виконком затвердив комплекс заходів, спрямованих на підтримку діяльності Музею історії українського жіночого руху, що працює на вул. Хуторівка, 24.

Серед цих заходів – облік та збереження експонатів, фінансова підтримка, сприяння у створенні фондосховищ і виставкових площ, промоція діяльності музею, залучення музею до участі у міських програмах й співпраці з іншими закладами культури.

Крім цього, мерія має надати Музею історії українського жіночого руху приміщення на вул. Князя Романа, 6.

Зазначимо, що Музей історії українського жіночого руху відкрили у 2017 році на вул. Хуторівка, 24, що на Сихові. Музей заснував «Союз українок» та його почесний член Ростислава Федак. Протягом 28 років активної громадської діяльності вона зібрала численні експонати та цілу бібліотеку, що мають високу історичну та суспільну цінність для науково-дослідницької діяльності.

Музейна колекція засвідчує найважливіші події та етапи становлення і розвитку українських жіночих організацій, вивчення творчої спадщини відомих та малознаних представниць українського жіноцтва минулого і сучасності. Музей історії українського жіночого руху є першим подібним культурним закладом в Україні.

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Фото: ЛМР

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