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Львівські патрульні «на гарячому» спіймали хлопців, котрі зривали вивіски

Вероніка Рой

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У п’ятницю вранці, 24 липня, патрульні затримали двох хлопців, котрі зривали вивіски на вулиці Митрополита Шептицького у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні пів на 6 ранку на вулиці Митрополита Шептицького, 2 у Львові помітили невідомих осіб, які зірвали дві вивіски на будинку.  Вони, вгледівши патруль, одразу спробували піти з місця події. Втім їх одразу зупинили поліцейські.

Копи встановили осіб: ними виявилися хлопці віком 17 та 19 років. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Попередня кваліфікація події за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

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Фото: патрульна поліція

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