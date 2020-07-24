«Афера століття». Суд повернув Львову приміщення на вулиці Свєнціцького

Верховний суд повернув у власність Львову приміщення на вул. Свєнціцького, 7, що в Галицькому районі міста, яке було викрадене у результаті так званої «Афери століття». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Від 2 липня 2020 року постановою Верховний суд підтримав рішення судів попередніх інстанцій повернення Львову приміщення на вулиці Свєнціцького, 7. Це рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Зазначимо, приміщення на Свєнціцького – це одне з 20 вкрадених приміщень у так званій «Афері століття». Львівська міська рада ще у 2016 році заявила про незаконне відчуження приміщення на вул. Свєнціцького, 7 і звернулася до суду.

«Реєстрацію провели на підставі неіснуючого розпорядження Галицької районної адміністрації та реєстраційного посвідчення БТІ. Кінцевими набувачами стали львівські підприємці Ірина Сандул та Людмила Малькова, які фігурують у так званій «Афері століття»», – повідомили в управлінні комунальної власності ЛМР.

Приміщення на вул. Свєнціцького, 7 з користування міста фактично не вибувало: частиною користується орендар – Галицький районний спортивно-технічний клуб ТСО України для навчання водіїв ще з 2000 року. Іншу частину використовує управління культури міськради Львова для літературної резиденції в межах програми «Львів – місто літератури ЮНЕСКО».

Раніше Львівський портал уже повідомляв про «Аферу століття» у Львові, до якої причетні працівники мерії. Спеціалісти управління комунальної власності Львівської міської ради виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили об’єкти комунального майна. На частину із приміщень суд одразу наклав арешт, а протягом року частину із приміщень було повернуто міськраді. Окрім того, суд заарештував двохфігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Також у липні 2017 року правоохоронці проводили обшуки у кабінетах чиновників ЛМР у цій справі.

Додамо, що станом на сьогодні Львову вдалося повернути половину відчужених незаконним шляхом приміщень, а по інших приміщеннях судові справи ще тривають. Однак ніхто із фігурантів справи так і не притягнутий до відповідальності.

Фото: ЛМР