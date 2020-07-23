Смертельна ДТП на Пустомитівщині. Водію, який порушив ПДР, оголосили підозру

Мешканцю Київщини повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП в Пустомитівському районі. Водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем, внаслідок цього загинув 46-річний житель Бібрки, який перебував за кермом іншої машини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нагадаємо, що аварія сталася 22 липня близько 10:40 год. на автодорозі «Львів-Івано-Франківськ» неподалік села Старе Село Пустомитівського району.

Водій автомобіля «Хундай Елантра», 39-річний житель міста Бровари Київської області, порушив вимоги правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Форд Ескорт» під керуванням 46-річного мешканця міста Бібрка. Внаслідок зіткнення водій «Форда» отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Також був травмований пасажир «Ескорта».

У той самий день слідчі повідомили водію «Хундай» про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водію автомобіля «Хундай Елантра» загрожує до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція