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Поліція затримала ромку, що пограбувала перехожу Львові

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські затримали мешканку Закарпаття, яка пограбувала 31-річну жінку. Зловмисниця також у розшуку за подібні злочини, скоєні в Одесі.Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

28-річна мешканка міста Мукачево Закарпатської області у Львові викрала у 31-річної перехожої гаманець з наплічника, у якому були кошти у сумі 3000 гривень, 200 польських злотих та зарплатна картка. 22 липня близько 16.30 на вулиці Городоцькій поліцейські затримали зловмисницю.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання – арешт на термін від трьох до шести місяців, або обмеження волі на термін до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Також вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання їй запобіжного заходу. Крім цього правоохоронці встановили, що жінка була оголошена у розшук співробітниками поліції Одеської області за скоєння майнових злочинів.

До слова, це не перший випадок пограбування перехожих групою ромів у Львові. Нещодавно біля ринку «Привокзальний» група ромок побила 50-річну львів’янку через те, що вона завадила їм скоїти крадіжку.

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