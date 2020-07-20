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Завадила вчинити крадіжку: на Городоцькій роми побили львів’янку

Наталя Дуляба

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У Львові біля ринку «Привокзальний» група ромок побила 50-річну львів’янку через те, що вона завадила їм скоїти крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, інцидент стався у суботу, 18 липня, орієнтовно о 14:00 год. на вул. Городоцькій. На 50-річну львів’янку напали невідомі жінки і побили її через те, вона завадила їм вчинити крадіжку.

За словами потерпілої, вона стала очевидцем того, що на зупинці громадського транспорту кілька жінок намагались щось поцупити зі сумочки у перехожої. Жінка перешкодила зловмисницям, тоді вони почали нецензурно висловлюватись, ображати її, а також завдали їй ударів рукою та сумкою по голові, спричинивши тілесні ушкодження.

Як написала сама постраждала у соцмережах, група ромок напала на неї біля ринку «Привокзальний». Жінки не лише нецензурно висловлювались, а й плювали в обличчя, а потім почали битись.

«Одна з них підійшла ближче та замахнулась у мій бік сумкою. Я не звернула на це уваги, бо це була така екоторба, з якою за продуктами ходять. Але! Ці хитрі кладуть в ту торбинку гарний камінець. Це я вже зрозуміла, коли мені потекла кров по обличчю. Поки в мене довго й нудно черговий зі «102» розпитував особисті дані, ті ромки повтікали. Звичайно, всі, хто був на зупинці, «відморозились». Поліція приїхала, я показала їм фото, які встигла зробити. Поїхали нібито їх шукати», – цитує постраждалу львів’янку Варта 1.

У поліції кажуть, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисниць, триває досудове розслідування.

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Фото: Facebook Iryna Komandor

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