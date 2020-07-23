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24 липня у Парку культури у Львові запрацюють атракціони

Вероніка Рой

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З п’ятниці, 24 липня,у Львові у Парку культури відновить роботу «Містечко атракціонів», яке було закритим через карантинні обмеження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Парку культури.

 

Вже від завтра у Парку культури запрацюють усі атракціони: сімейні, дитячі та екстремальні, окрім «Автодрому», який закритий через технічний стан.

У Парк культури запевняють, що вони дотримують усіх карантинних вимог, згідно із протоколами міськради Львова.  Зокрема, оператори атракціонів будуть забезпечені дезінфекторами, масками та рукавичками. Також працівникам здійснюватимуть температурний скринінг.

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