24 липня у Парку культури у Львові запрацюють атракціони

З п’ятниці, 24 липня,у Львові у Парку культури відновить роботу «Містечко атракціонів», яке було закритим через карантинні обмеження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Парку культури.

Вже від завтра у Парку культури запрацюють усі атракціони: сімейні, дитячі та екстремальні, окрім «Автодрому», який закритий через технічний стан.

У Парк культури запевняють, що вони дотримують усіх карантинних вимог, згідно із протоколами міськради Львова. Зокрема, оператори атракціонів будуть забезпечені дезінфекторами, масками та рукавичками. Також працівникам здійснюватимуть температурний скринінг.