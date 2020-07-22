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Низка вулиць Львова залишилася без води. Перелік

Вероніка Рой

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У середу, 22 липня, через ремонтні роботи низка вулиць Львова буде без водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія Львова.

 

Як повідомляється, відключення водопостачання відбувається через аварійно-ремонтні роботи на вул. Новознесенській, 2. Відтак до 14 год. буди не матимуть мешканці таких вулиць:

  1. вул.Бодянського О – Всі будинки
  2. вул.Васильченка С – Всі будинки
  3. вул.Ковельська – Всі будинки
  4. вул.Металістів – Всі будинки
  5. вул.Милятинська – Всі будинки
  6. вул.Миргородська – Всі будинки
  7. вул.Новознесенська – Всі будинки
  8. вул.Пластова – Всі будинки
  9. вул.Польова – Всі будинки
  10. вул.Помірки – Всі будинки

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