На Львівщині викрили ще одного турка, причетного до організації каналу незаконної міграції

На Львівщині повідомили про підозру та обрали запобіжний захід спільнику іноземця, який переправляв через держкордон України сирійців-нелегалів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Ідеться про ще одного громадянина Турецької Республіки, який разом зі спільниками організував канал переправлення нелегалів до країн ЄС.

На цей час, дії фігуранта кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 22 липня йому повідомлено про підозру.

Крім цього підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення більше 126 тис. грн застави. При цьому, головному організатору 17 липня цього року повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Імовірним зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що правоохоронці затримали жителя Туреччини, який намагався нелегально переправити трьох громадян Сирії до Європи через українсько-польський кордон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.