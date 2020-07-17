Турок намагався переправити до Європи сирійців-нелегалів через кордон на Львівщині

Правоохоронці затримали жителя Туреччини, який намагався нелегально переправити трьох громадян Сирії до Європи через українсько-польский кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Перетнути кордон із сусідньою Польщею порушники намагались у лісомасиві села Буців на Мостищині. Втім у п’ятницю вночі, 17 липня, їх було затримано. Ідеться про сестру, брата та їхнього кузена зі Сирійської Арабської Республіки, які через українсько-польський кордон прямували у країни Західної Європи.

Також на території однієї із АЗС, розташованої обабіч дороги, що веде до державного кордону України із Польщею, було затримано і організатора правопорушення. Ним виявився 35-річний громадянин Туреччини, який легально проживає у Львові. За даними слідства, за незаконний перетин українсько-польського кордону іноземець вимагав із кожного «подорожувальника» по 3000 євро.

Наразі дії громадянина Туреччини кваліфіковано за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання для обрання запобіжного заходу. Крім цього, встановлюють імовірну причетність інших осіб. За вчинення цього злочину фігурантам може загрожуватиме до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: прокуратура