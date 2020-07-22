Місце проживання дітей до 14 років можна буде зареєструвати онлайн

В Україні через місяць можна буде здійснити онлайн-реєстрацію місця проживання дітей до 14 років. Відповідне рішення було прийняте 22 липня на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну.

Електронну реєстрацію місця проживання дітей до 14 років на порталі «Дія» запустять вже через місяць.

«Батьки 6,5 млн маленьких українців зможуть скористатися послугою онлайн. Не виходячи з дому. Без жодних папірців та довідок», – зазначає Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для того, щоб зареєструвати місце проживання дітей, батькам чи одному з них необхідно мати електронний підпис (КЕП). Потрібно буде лише заповнити заяву на порталі «Дія» — і того ж або наступного дня (крім вихідних) отримати сповіщення про реєстрацію. Оплатити адмінзбір за послугу можна буде також онлайн.

Спочатку послуга працюватиме у тестовому режимі в Києві, Харкові, Рівному, Львові, Луцьку, Одесі, Кривому Розі, Вінниці, Запоріжжі та Маріуполі.

Нагадаємо, у межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» цьогоріч 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».