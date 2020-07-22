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Львів'ян попереджають про густий туман

Соломія Головіна

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У Львові очікується густий туман у четвер, 23 липня, Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 23 липня вночі та вранці по місту Львову буде туман видимістю 200 – 500 м.

Так, на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 9 – 11°, вдень 22 – 24° тепла.

Львів’ян закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

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