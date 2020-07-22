Доба на Донбасі: один український воїн загинув, ще один поранений

Протягом минулої доби, 21 липня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув один українських захисник, ще один отримав поранення. Про це у Facebook інформує штаб ООС.

Як повідомляється, 21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції зі 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – з 82-х мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.