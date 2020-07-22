52-річний житель Сколівщини опинився в лікарні через укус змії

У вівторок, 21 липня, у Сколівському районі 52-річний чоловік потрапив до лікарні через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 13:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив 52-річний житель с. Корчин Сколівського району.

Постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом «укус змії верхньої правої кінцівки».

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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