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Захоплення автобуса у Луцьку: вдалося звільнити трьох заручників

Вероніка Рой

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У Луцьку із захопленого терористом автобуса вдалося звільнити трьох людей: дитину, літню жінку та вагітну жінку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

 

За його словами, заручників забрав перший заступник глави Нацполіції Євген Коваль.

 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що звільнили літню жінку, підлітка і вагітну жінку.

Як повідомила Українській правді прессекретарка глави держави Юлія Мендель, президент Володимир Зеленський мав розмову із чоловіком, який уже близько 12 годин утримує заручників у Луцьку. Після цього терорист відпустив трьох людей.

«Завдяки розмові президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом «Плохім», який утримує автобус з людьми у Луцьку, троє людей покинули транспортний засіб і зараз перебувають на свободі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі», – сказала Мендель.

Нагадаємо, у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план «Заручник». При собі злочинець має зброю та вибухівку.

Як пише Громадське з посиланням на поліцію, свою комунікацію зловмисник веде у Twitter. Там чоловік пише, що в одному з людних місць залишена бомба. Для того, щоб вона не зірвалася, всі топ-чиновники мають записати відеозвернення, де скажуть, що вони «терористи в законі». А ось Зеленський має у відеозверненні сказати: «Фільм “Земляни” 2005 року – дивитися всім».

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