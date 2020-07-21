Захоплення автобуса у Луцьку: вдалося звільнити трьох заручників

У Луцьку із захопленого терористом автобуса вдалося звільнити трьох людей: дитину, літню жінку та вагітну жінку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, заручників забрав перший заступник глави Нацполіції Євген Коваль.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що звільнили літню жінку, підлітка і вагітну жінку.

Як повідомила Українській правді прессекретарка глави держави Юлія Мендель, президент Володимир Зеленський мав розмову із чоловіком, який уже близько 12 годин утримує заручників у Луцьку. Після цього терорист відпустив трьох людей.

«Завдяки розмові президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом «Плохім», який утримує автобус з людьми у Луцьку, троє людей покинули транспортний засіб і зараз перебувають на свободі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі», – сказала Мендель.

Нагадаємо, у центрі Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план «Заручник». При собі злочинець має зброю та вибухівку.

Як пише Громадське з посиланням на поліцію, свою комунікацію зловмисник веде у Twitter. Там чоловік пише, що в одному з людних місць залишена бомба. Для того, щоб вона не зірвалася, всі топ-чиновники мають записати відеозвернення, де скажуть, що вони «терористи в законі». А ось Зеленський має у відеозверненні сказати: «Фільм “Земляни” 2005 року – дивитися всім».

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