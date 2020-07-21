Лікарку зі Львова судять за шахрайство і підробку документів

Терапевтиню однієї з лікарень Львова підозрюють у встановленні неправдивих діагнозів пацієнтам, завдяки яким вони отримували матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 42-річна лікарка-терапевт однієї з лікарень Львова внесла до виписок із медичних карт хворих недостовірні дані про їхнє перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі із встановленням неправдивих діагнозів.

«В подальшому внаслідок злочинних дій медика особи отримали матеріальні допомоги у великому розмірі», – кажуть у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.5 ст.27 – ч.3 ст.190 (пособництво у шахрайстві) та за ч.3 ст.358 (підроблення документів) ККУ.

Лікарці вже оголосили підозру. Якщо її вину доведуть у суді, то жінці загрожує до до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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