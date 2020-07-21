Голова ЛОДА про скорочення районів: «Думаю, справжні спеціалісти знайдуть нову роботу»

Голова Львівської ОДА Максим Козицький, говорячи про нове «районування» області і скорочення держслужбовців, зазначив, що у справжніх спеціалістів, які нині працюють у РДА, не повинні виникнути проблеми із працевлаштуванням і вони знайдуть собі нову роботу. Про це він заявив під час пресконференції 21 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зауважив, що нові райони формувалися відповідно до кількості населення, а також адміністративних центрів, які можуть бути точками економічного зростання.

При цьому Максим Козицький висловив переконання, що у справжніх професіоналів не буде проблем із працевлаштуванням після скорочення кількості районів у Львівській області до семи:

«Кількість районів буде справді скорочена із 20 до 7. Коли це буде зроблено? Я думаю, після виборів. І буде надано якийсь перехідний період для формування нових адміністрацій, які мають бути підпорядковані перфекту. Але цього закону ще нема, ми чекаємо. Думаю, справжні спеціалісти, які працевлаштовані у цих 20 районах, знайдуть нову роботу. Адже, знаємо, що у Львівській області буде також 73 ОТГ, відповідно кожна також потребуватиме спеціалістів – і бухгалтерів, і фінансистів, і медиків… І це можливість для нових ОТГ забрати кращих спеціалістів з РДА».

Як відомо, 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови Кабміну № 3650 про ліквідацію 490 нинішніх районів в Україні і створення замість них 138 нових. Зокрема, на Львівщині замість 20-ти районів буде 7. Детальніше про нове «районування» Львівщини читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.