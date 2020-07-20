Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

В останній місяць літа українців чекає додатковий вихідний з нагоди Дня Незалежності, який припадає на 24 серпня. Про це з посиланням на розпорядження Кабміну повідомляють Українські новини.

Таким чином в українців знову будуть довгі вихідні: вони відпочиватимуть три дні поспіль – з 22 по 24 серпня (з суботи по понеділок) включно.

Вихідні в серпні 2020 в Україні:

20 робочих днів;

10 вихідних — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;

24 серпня — понеділок, День Незалежності України, вихідний.

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