ОСТАННІ НОВИНИ

У Жовкві відкрили літній молодіжний простір

Вероніка Рой

|

У місті Жовква запрацював перший літній молодіжний простір «Літній театр», який дасть можливість молоді реалізувати свої ідеї та здобувати нові навички. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Молодіжний простір розміщений у центральній частині міського парку. Він функціонуватиме як локація для реалізації молодіжних проєктів та ініціатив.

«Літній театр – це місце, де молодь міста та району зможе ініціювати та реалізувати власні ідеї, здобувати нові навички, організовувати заходи неформальної освіти, долучатися до волонтерського руху, набувати лідерських якостей та налагоджувати співпрацю із владою, громадою та партнерами, в тому числі із навчальними закладами, громадськими організаціями та бізнес-середовищем», –  розповіли у ГО «Молодь Королівського».

Проєкт реалізований ГО «Молодь Королівського» за підтримки Жовківської райдержадміністрації, команди волонтерів, меценатів та спонсорів.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...