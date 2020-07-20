У Жовкві відкрили літній молодіжний простір

У місті Жовква запрацював перший літній молодіжний простір «Літній театр», який дасть можливість молоді реалізувати свої ідеї та здобувати нові навички. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Молодіжний простір розміщений у центральній частині міського парку. Він функціонуватиме як локація для реалізації молодіжних проєктів та ініціатив.

«Літній театр – це місце, де молодь міста та району зможе ініціювати та реалізувати власні ідеї, здобувати нові навички, організовувати заходи неформальної освіти, долучатися до волонтерського руху, набувати лідерських якостей та налагоджувати співпрацю із владою, громадою та партнерами, в тому числі із навчальними закладами, громадськими організаціями та бізнес-середовищем», – розповіли у ГО «Молодь Королівського».

Проєкт реалізований ГО «Молодь Королівського» за підтримки Жовківської райдержадміністрації, команди волонтерів, меценатів та спонсорів.

Фото: ЛОДА