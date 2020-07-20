Поліція затримала львів’янина із 41 пакунком амфетаміну

У понеділок вночі, 20 липня, у Львові поліцейські затримали 27-річного молодика з 41 пакунком «закладок», в яких був амфетамін. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Близько 00.30 на вулиці Фабричній поліцейські виявили автомобіль «Сеат», у якому перебували водій та пасажир. Чоловіки поводились підозріло і, побачивши правоохоронців, намагались втекти. Під час перевірки поліцейські виявили в салоні автомобіля 41 пакунок із так званими «закладками». Всередині пакунків був амфетамін.

Правоохоронці вилучили «закладки» та скерували їх на експертне дослідження. Також попередньо встановлено, що зловмисник розповсюджував наркотичні речовини шляхом закладок, використовуючи мережу Інтернет. Особу зловмисника встановлено – ними виявився львів’ян віком 27 років.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіція Львівщини