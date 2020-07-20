На Сколівщині зіткнулися мікроавтобус та автобус: є постраждалий

У суботу, 18 липня, у Сколівському районі зіткнулися мікроавтобус та автобус. У результаті ДТП травми отримав 41-річний пасажир одного з транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 18.40 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нагірне Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом «Неоплан», яким керував 39-річний мешканець Черкаської області. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав 41-річний пасажир «Мерседеса».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.