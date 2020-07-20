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Мотоцикліста, який збив неповнолітніх дівчат і втік, взяли під варту

Соломія Головіна

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Поліцейські взяли під варту 22-річного мотоцикліста, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох неповнолітніх дівчат та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомлялось раніше, ДТП сталась 17 липня близько 23:00 год. у селі Підзвіринець Городоцького району. Невідомий мотоцикліст скоїв наїзд на двох дівчат та втік з місця події. Внаслідок ДТП місцеві мешканки віком 14 і 15 років були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

До розшуків водія були задіяні співробітники всіх служб Городоцького відділення поліції. Того ж дня правоохоронці встановили особу мотоцикліста-втікача – 22-річного мешканця району. Також було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

18 липня слідчі Городоцького відділення поліції повідомили водію про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Того ж дня суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

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