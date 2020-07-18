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На Львівщині мотоцикліст збив двох дівчат та утік

Андрій Котенський

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У Городоцькому районі Львівщини водій мотоцикла збив двох дівчат 15 ти 16 років, що рухалися у попутному напрямку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 липня о 23.00 в селі Підзвіринець.

«22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «ZS 125G» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох неповнолітніх жительок с. Підзвіринець (2004 та 2005 року народження) котрі рухались в попутному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок наїзду потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Городоцької лікарні. Обставини події встановлюються.

За даними  поліції Львівщини винуватець ДТП утік з місця пригоди. До пошуку зниклого водія були задіяні співробітники всіх служб Городоцького відділення поліції.

Також встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження. Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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