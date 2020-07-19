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На Львівщині авто злетіло в кювет. Загинув львів’янин

Андрій Котенський

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На Львівщині водій Volkswagen Caddy не впорався із керування і злетів у кювет. У ДТП загинув його пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 18 липня о 18:40 у селі Хмільно Радехівського району, на автодорозі сполученням Радехів–Лопатин.

За попередніми даними водій автомобіля Volkswagen Caddy, 58-річний мешканець Львова, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Внаслідок ДТП 77-річний пасажир автомобіля, мешканець Львова, отримав важкі травми голови.

Потерпілий був доставлений у Червоноградську лікарню, де від отриманих травм помер.

Обставини події встановлюються.

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