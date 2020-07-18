На Яворівщині розшукали зниклого хлопчика

На Яворівщині поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопчика, про зникнення якого повідомив дідусь. Про це Львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 18 липня, близько 16.00 у Яворівський відділ поліції звернувся мешканець одного з сіл району та повідомив, що його 7-річний внук пішов гуляти і не повернувся.

До розшуку дитини було залучено співробітників усіх служб Яворівсього відділу поліції Невдовзі зниклого хлопчика виявила оперуповноважена сектору карного розшуку Діана Шп’єх.

Як з’ясувалося, школяр разом із друзями вирішив покататися на підводі, але не повідомив про це старших.

Дитину, здоровою та неушкодженою, поліцейські передали родичам та провели з ними профілактичну бесіду.