У Львові методом ІФА протестували понад 13 тисяч осіб: які результати?

У Львові методом ІФА протестували вже 13251 особу. З них 13% мають антитіла до COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 13251 особу. З них:

7056 – медичні працівники;

2442 – пацієнти;

3753 – контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний результат з протестованих людей був у 1682 осіб, з яких у 666 – виявили імуноглобуліни М, що може означає про гостру фазу захворювання, а в решти – імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

Зазначимо, ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії: це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.

Як повідомляв Львівський портал, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

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