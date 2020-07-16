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Українець намагався перевезти до Польщі майже 400 пачок контрабандних сигарет

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники виявили у розпірних планках вантажівки, що курсувала до Польщі, майже 400 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Схованку з сигаретами митники виявили в ніч проти 16 липня в пункті пропуску «Краківець-Корчова». Зокрема, 62-річний мешканець Вінниччини, згідно із документами, перевозив «паливні брикети» на адресу одного з підприємств в Польщі. Також він задекларував особисті речі.

«Невпевнена і схвильована поведінка водія вказувала на прихований товар. Ним виявились сигарети, які митники знайшли в розпірних планках кузова. Всього там містилося 372 пачки сигарет різних виробників», – розповіли митники.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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