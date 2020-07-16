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Понад 56 тисяч українців захворіли на COVID-19

Соломія Головіна

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Станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них – 28 931 одужав (+800 за минулу добу), 1445 померли (+18 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 848 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

 

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на сьогодні складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатській (208,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3875 осіб, з них 79 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 884 особи, підключення до апарату ШВЛ – 449 пацієнти.
Захворювання було підтверджено у 4003 дитини та 7591 медик, з них 5270 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 13 013 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 840 332 зразки та ІФА 403 893 зразки.

Загалом випадки підтверджено:

1.Львівська обл. – 7622 (1242 одужали);

2.м. Київ – 6613 (2160 одужали);

3.Чернівецька обл. – 5232 (3115 одужали);

4.Рівненська обл. – 4852 (3247 одужали);

5.Закарпатська обл. – 4166 (1405 одужали);

6.Івано-Франківська обл. – 3232 (1259 одужали);

7.Волинська обл. – 3147 (1954 одужали);

8.Київська обл. – 3144 (2140 одужали);

9.Харківська обл. – 2845 (1547 одужали);

10.Одеська обл. – 2375 (1055 одужали);

11.Тернопільська обл. – 2337 (1469 одужали);

12.Вінницька обл. – 2221(1673 одужали);

13.Житомирська обл. – 1569 (1226 одужали);

14.Дніпропетровська обл. – 1163 (1055 одужали);

15.Хмельницька обл. – 930 (789 одужали);

16.Черкаська обл. – 783 (609 одужали);

17.Донецька обл. – 776 (294 одужали);

18.Кіровоградська обл. – 675 (595 одужали);

19.Запорізька обл. – 642 (535 одужали);

20.Чернігівська обл. – 628 (292 одужали);

21.Миколаївська обл. – 498 (396 одужали);

22.Сумська обл. – 348 (304 одужали);

23.Полтавська обл. – 343 (307 одужали);

24.Херсонська обл. – 206 (189 одужали);

25.Луганська обл. – 98 (74 одужали).

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

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