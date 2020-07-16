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Наркоторговцю зі Львова «світить» до 10 років за ґратами

Наталя Дуляба

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У Львові судять 36-річного місцевого мешканця, який торгував наркотиками. Речовини він залишав у певному місці, а покупець повинен був знайти «закладку» за допомогою геоданих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Наркоторговця спіймали «на гарячому» у ніч на 19 березня. Він у різних місцях Львова розмістив п’ять так званих «закладок», у яких приховав психотропну речовину «PVP». Саме у  цих локаціях наркозалежні особи могли знайти товар після того, як отримували від зловмисника дані геолокації.

Під час затримання у «бізнесмена» вилучили ще й особливо небезпечну речовину, яку він теж планував продати. За даними слідства, загальний обсяг збуту сягнув великих розмірів.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 ККУ (незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах).

Зловмиснику оголосили підозру, а нещодавно Франківський районний суд м. Львова обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 148 000 грн застави.

За вчинене 36-річному львів’янину «світить» від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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