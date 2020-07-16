На Жовківщині знайшли мертвою жінку, яка зникла три тижні тому

У Жовківському районі знайшли мертвою 59-річну Галину Сумик, яка безвісти зникла три тижні тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Тіло жінки 15 липня виявив лісничий, який проводив обхід лісових угідь. Наразі призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити причину і час смерті жінки. Як пише Zaxid.net, попередньо відомо, що Галина Сумик померла у перший день зникнення від інфаркту чи іншої проблеми з серцем.

Нагадаємо, 59-річна мешканка Жовківського району Галини Сумик вийшла з дому 29 червня і не повернулася. Увесь цей час правоохоронці спільно з рятувальниками, місцевими мешканцями та волонтерами проводили пошуки зниклої.

Фото: соціальні мережі