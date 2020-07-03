Небайдужих просять долучитися до розшуку безвісти зниклої мешканки Жовківщини

Поліцейські оголосили в розшук 59-річну мешканку Жовківщини, котра декілька днів тому вийшла з дому та зникла. Небайдужих просять долучитися до пошуку жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, 59-річна мешканка Жовківського району Галина Сумик цьогоріч 29 червня вийшла з дому та досі не повернулась. Востаннє її бачили близько 13.00 год. поблизу села Миляво Жовківського району.

Прикмети: зріст 172 см. Була одягнена у блідо-жовтий комбінезон та гумові чоботи.

У поліції закликають усіх небайдужих у суботу, 4 липня, о 7.30 долучитись до пошуків жінки. Місце збору – центр села Добросин, Жовківський район.

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Фото: Нацполіція