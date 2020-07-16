На площі Ринок у Львові з 18 липня запрацює фермерський ярмарок

На площі Ринок у Львові 18 липня стартує перший фермерський ярмарок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ярмарок проводитимуть з 18 липня до 31 серпня, працюватиме він щосуботи з 9:00 год. до 15:00 год.

Так, за словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, до ярмарку долучаться понад 20 фермерів міста та області.

«Наша теза «Купуй львівське» впроваджується в дію. З 18 липня з 9:00 год. ранку до 15:00 год. дня на площі Ринок буде діяти так званий фермерський ярмарок, де буде представлено понад 20 фермерів, які є у Львові та Львівській області. Там будуть представлені городина, фрукти, овочі, молочна продукція, м’ясна продукція. Запрошуємо всіх містян відвідати, сподіваємось, що цей ярмарок буде проходити щосуботи до 31 серпня», – зазначила Ірина Кулинич.

Нагадаємо, 10 липня виконком ЛМР дозволив проведення фермерського ярмарку на площі Ринок.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.