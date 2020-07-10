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На площі Ринок запрацює фермерський ярмарок

Соломія Головіна

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У центрі Львова з 18 липня запрацює фермерський ярмарок. Відповідне рішення сьогодні, 10 липня, ухвалили під час засідання виконкому міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначається у проєкті рішення, ярмарок організовують «з метою підтримки фермерів і крафтових виробників Львівщини та сприяння забезпеченню населення Львова сільськогосподарською продукцією». Отож, на західній стороні площі Ринок з 18 липня по 31 серпня щосуботи з 8:00 до 15:00 год. діятиме фермерський ярмарок.

Організатором фермерського ярмарку визначено «Львівські Ярмарки» з правом залучення підприємств та організацій різних форм власності з Львова та областей України для здійснення торгівлі виключно сільськогосподарською продукцією.

У рамках заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції на території  ярмарку розмістять станції дезінфекції рук. Всі продавці та працівники повинні бути у захисних масках і гумових рукавичках, проходити температурний скринінг. Кожні три години має проходити дезінфекція торговельного обладнання.

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Ілюстрація: ЛМР

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