8-річний львів’янин став чемпіоном України зі стрибків у воду

Цими днями у Києві відбувається чемпіонат України зі стрибків у воду серед юнаків. «Золото» на цих змаганнях вдалося здобути 8-річному мешканцю Львова Матвію Шлом’яку. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат України зі стрибків у воду серед юнаків зібрав 55 учасників з 5 областей країни та міста Києва. Учасники ведуть боротьбу за нагороди чемпіонату України зі стрибків у воду серед вікових груп «D» і «Е».

Учора юні спортсмени розіграли перші 4 комплекти нагород. Всього за час змагань буде вручено 8 нагород. Серед тих, хто вже виборов золото, – 8-річний львів‘янин Матвій Шлом‘як.

«Не секрет, що карантинні обмеження стали для спортсменів справжнім випробуванням – відсутність тренувань, намагання підтримувати фізичну форму в домашніх умовах. Але ці перепони не завадили Матвію Шлом’яку показати найкращий результат на чемпіонаті України зі стрибків у воду серед вікової групи Е», – розповідають про перемогу юного спортсмена у Львівській федерації стрибків у воду.

Турнір триватиме до 18 липня.

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Фото: управління фізичної культури та спорту