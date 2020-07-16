«3D водій»: у Львові стартувала соцкампанія, яка популяризує культуру тверезого водіння

У Львові стартувала соціальна кампанія «3D водій», яка популяризує культуру тверезого водіння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кампанія передбачає об’єднання зусиль органів місцевої та державної влади, бізнесу та громадськості для зміни поведінки водіїв та осіб, які вживаючи алкогольні напої, які можуть стати потенційними порушниками та наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Ініціатори розшифровують назву соціальної кампанії «3D водій» так: довіра, досвід, дотримання правил безпеки. Організатори наголошують на важливості того, щоб культура людей виражалась не тільки в побуті, але і за кермом та на дорозі.

«Наша організація бореться із водінням у стані алкогольного сп’яніння. За допомогою небайдужих трьох сторін – місцевої влади, активістів і, на мою думку, дуже хорошого соціально відповідального бізнесу, який готовий взяти на себе соціальну відповідальність і допомогти вирішити цю проблему», – розповідає організатор ініціативи «Пітбуль Львів» Микола Ільчук.

Відтак у рамках кампанії було презентовано результати опитування мешканців Львова щодо рівня безпеки у місті, виявлення причин нетверезого водіння, а також можливі шляхи зменшення кількості випадків нетверезого водіння.

Основні результати дослідження:

35% опитаних задоволені, коли переходять дорогу наземним пішохідним переходом, а 34% – не задоволені;

28% опитаних не задоволені рівнем безпеки, коли пересуваються магістральними вулицями Львова, а 37% – не задоволені рівнем безпеки, коли пересуваються магістральними вулицями Львова;

51% з опитаних задоволені, а 19% ні, коли переміщаєтеся вулицями у районі;

4% з опитаних були свідками того, коли друзі або ж незнайомці сідали за кермо авто, будучи у стані алкогольного сп’яніння;

37% опитаних нікуди не зверталися, як побачили нетверезого водія;

13% сідали за кермо у нетверезому вигляді;

52% опитаних у разі вживання алкоголю, не сідають нетверезими за кермо, а викликають таксі;

18% опитаних взагалі не знають, що можна викликати «тверезого водія» у службах таксі.

Опитування проведено 13 квітня – 1 травня 2020 року методом самозаповнення онлайн-анкети. Опитано 860 львів’ян, до масиву аналізу включено 819 анкет. Метод рекрутингу представляє 4 техніки збору інформації. Зазначається, що результати опитування варто інтерпретувати як тренд.

Як повідомляв Львівський портал, станом на кінець травня у області з початку року зловили майже 3 тисячі п’яних водіїв.

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