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На Львівщині передали у суд справу щодо поліцейських, які змушували рецидивіста торгувати наркотиками

Соломія Головіна

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Прокурори скерували до суду справу щодо поліцейських, які примушували раніше судимого торгувати наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як раніше стало відомо, заступник начальника відділу поліції на Львівщині та оперуповноважений цього ж відділу, всупереч інтересам служби, спонукали жителя області до торгівлі наркотиками та психотропними речовинами, такими, як «амфетамін» та «канабіс».

З’ясувалось, що поліцейські примушували раніше судимого жителя Львівщини продавати товар та, водночас, звітувати кому саме здійснено продаж.
Фігурантів затримали 12 лютого, коли вони у автомобілі інструктували посередника та передавали йому чергову партію.

Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За вчинене їм загрожує від 6 до 10 ув’язнення з конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура області

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