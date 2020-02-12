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На Львівщині затримали двох поліцейських, які змушували рецидивіста торгувати наркотиками

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 лютого, правоохоронці затримали двох поліцейських, які примушували раніше судимого торгувати наркотиками мешканця Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Було встановлено, що заступник начальника відділу поліції на Львівщині та оперуповноважений цього ж відділу спонукали жителя області до торгівлі наркотиками та психотропними речовинами. Зокрема «амфетаміну» та «канабісу».

З’ясувалось, що поліцейські примушували раніше судимого жителя Львівщини продавати товар та, водночас, звітувати кому саме здійснено продаж. Головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко повідомила, що головна мета  такої «діяльності» – притягнути потенційних покупців до кримінальної відповідальності задля створення статистичної видимості роботи.

Фігурантів затримали, коли вони у автомобілі інструктували посередника та передавали йому чергову партію.

Невдовзі їм оголосять підозри та оберуть запобіжні заходи. Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За вчинене їм загрожує від 6 до 10 ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: прокуратура

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