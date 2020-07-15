На Львівщині обіцяють незабаром взятися за ремонт дороги Мостиська – Краковець

На Львівщині збираються розпочати ремонт автомобільної дороги О141003 Мостиська – Краковець: на виконання робіт вже уклали угоду з підрядною організацією. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

«Фактично 2 роки не виконувалися роботи для реалізації міжнародного проєкту «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури». Завдяки наполегливій роботі команди Служби автодоріг Львівщини ми зрушили Проєкт з нерухомої точки і готові розпочати безпосередні ремонтні роботи. Вже скоро побачимо дорожню техніку на об’єкті», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Дорогу, загальною довжиною 19,1 км, яка з’єднує пункти пропуску через державний кордон між Україною та Республікою Польща, а саме «Шегині – Медика» та «Краковець – Корчова», відремонтують в межах поточного середнього ремонту.

Зазначимо, Проєкт реалізується Службою автомобільних доріг у Львівській області у партнерстві з Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» і Підкарпатським управлінням воєводських доріг в Ряшеві за фінансової підтримки Європейського Союзу у Рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 Європейського Інструменту Сусідства.

Нагадаємо, у березні Львівський портал інформував, що Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила міжнародний тендер на ремонт дороги Мостиська – Краковець.

Тендер виграло ТОВ «Автомагістраль-Південь». Ремонт дороги Мостиська – Краковець обійдеться у 146,5 млн грн.

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