Із річки у Дрогобичі витягнули тіло рибалки

У Дрогобичі 67-річний рибалка втонув у річці Тисмениця. Чоловік з власної необережності впав у воду і не зміг врятуватися. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про тіло чоловіка, виявлене біля моста через річку Тисмениця у Дрогобичі, надійшло у поліцію 14 липня близько 8:00 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, 67-річний житель райцентру втопився під час риболовлі, впавши у воду з власної необережності.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «нещасний випадок». Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 7 липня у водоймах Львівщини з початку року втонуло 25 осіб, серед яких одна дитина.

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