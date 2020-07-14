ОСТАННІ НОВИНИ

Сихівський міст відремонтують за 1,5 млн грн

Наталя Дуляба

|

На вул. Сихівській почали ремонтувати міст, який сполучає Іскру із вул. Зеленою. Вартість робіт становить 1,56 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Ремонт шляхопроводу на вул. Сихівській стартував 13 липня. Всі роботи виконує ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія» за 1,56 млн грн.

Зазначимо, що міст ремонтують не повністю, а лише одну його частину, якою пересуваються пішоходи. Так, підрядник тут замінить покриття і встановить нові поручні.

«Підрядник облаштує тротуарні консолі із монолітного залізобетону, наростить огородження монолітним бетоном, влаштує гідроізоляцію з промиванням і просушуванням обезпиленої поверхні проїзної частини, встановить стальні зварні поручні на шляхопроводі та змонтує допоміжні дрібні металоконструкції», – пояснюють у Сихівській райадміністрації.

Згідно з тендерними вимогами, завершити ремонт частини мосту ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія» має до кінця 2020 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...