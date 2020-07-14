Сихівський міст відремонтують за 1,5 млн грн

На вул. Сихівській почали ремонтувати міст, який сполучає Іскру із вул. Зеленою. Вартість робіт становить 1,56 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ремонт шляхопроводу на вул. Сихівській стартував 13 липня. Всі роботи виконує ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія» за 1,56 млн грн.

Зазначимо, що міст ремонтують не повністю, а лише одну його частину, якою пересуваються пішоходи. Так, підрядник тут замінить покриття і встановить нові поручні.

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«Підрядник облаштує тротуарні консолі із монолітного залізобетону, наростить огородження монолітним бетоном, влаштує гідроізоляцію з промиванням і просушуванням обезпиленої поверхні проїзної частини, встановить стальні зварні поручні на шляхопроводі та змонтує допоміжні дрібні металоконструкції», – пояснюють у Сихівській райадміністрації.

Згідно з тендерними вимогами, завершити ремонт частини мосту ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія» має до кінця 2020 року.

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Фото: ЛМР