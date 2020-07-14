Оновлене футбольне поле та трибуни на 2500 місць: у Самборі за 13 млн відреконструюють стадіон

До кінця 2020 року у місті Самбір проведуть реконструкцію стадіону імені Лева Броварського. Загальна вартість робіт становить 13 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції з державного бюджету 2020 року місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 1,68 млрд грн. Відтак Львівщина цьогоріч отримає понад 88 мільйонів гривень.

З цієї суми понад 13 мільйонів спрямують на реконструкцію стадіону імені Лева Броварського у Самборі. Тут оновлять футбольне поле, бігові доріжки, облаштують накриті трибуни на 2500 глядацьких місць, роздягальні та приміщення для адміністративної роботи та побутових потреб.

Реконструкція стадіону розпочалась торік. Його заплановано здати в експлуатацію вже до кінця року.

«Це буде зразковий об‘єкт спортивної інфраструктури, аналогів якому в області ще точно немає. Звичайно, такі стадіони мали б з‘являтись у всіх районах. Оновлена інфраструктура сприятиме збільшенню кількості людей, що регулярно займаються спортом», — каже начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім‘як.

На стадіоні тренуються футбольні команди, понад 500 вихованців спортивної школи, доросла та юнацька команди футбольного клубу «Спартак», групи легкої атлетики, волейбольні команди. Тут також займаються учні та студенти педагогічного коледжу, гімназії, середніх шкіл та медичного училища.

Кабмін також виділив кошти на будівництво спортзалу в Бердихівському НВК, що в селі Підлуби на Яворівщині, капітальний ремонт стелі приміщення спортзалу Жовківської ДЮСШ. Кошти виділили і на будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту та спеціалізованого ігрового майданчика для занять спортивними іграми на пісочному покритті у Львові на вулиці Кавалерідзе, 15.

Також за рахунок субвенції проведуть капітальний ремонт приміщення спортзалу Дернівського НВК Кам‘янка-Бузького району та спортзалу Перемишлянської школи-гімназії.

Фото: ЛОДА