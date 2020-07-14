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На трасі Львів – Краковець згоріли відразу чотири автівки

Наталя Дуляба

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У вівторок вночі, 14 липня, на трасі Львів – Краковець спалахнув автомобіль із лафетом, на якій знаходились ще чотири машини. Всі вони згоріли. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла орієнтовно о 03:34 год. на трасі Львів – Краковець поблизу Новояворівська. Займання виникло в автомобілі з лафетом, на якій знаходились ще чотири машини: 2 Volkswagen Touran, Mazda та Dodge.

Коли на місце прибули рятувальники, вогонь вже повністю охопив автомобілі на лафеті.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 04:11 год. Внаслідок події ніхто не постраждав. Втім вогонь повністю знищив чотири автомобілі.

Наразі причини виникнення займання встановлюються.

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Фото: ДСНС

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