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До 10 років тюрми «світить» львів’янину, який побив та пограбував молодика

Вероніка Рой

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У Львові судитимуть чоловіка, котрий напав, побив та пограбував 27-річного молодика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

49-річний раніше судимий львів’янин цьогоріч 4 березня на подвір’ї пункту прийому вторинної сировини, що розташований у Шевченківському районі м. Львова, вчинив розбій. Зокрема, чоловік разом зі спільником напав на 27-річного молодика, побив та відібрав у нього 5400 гривень.

Одному із них вдалось утекти разом із «наживою», а іншого, до приїзду поліції, затримав сам потерпілий. Незадовго іншого зловмисника теж затримали.

Наразі Шевченківський районний суд м.Львова обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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